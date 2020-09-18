В посольстве России идут переговоры о выкупе за моряков РФ, захваченных в Экваториальной Гвинее

9 мая пираты атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство РФ в Камеруне сообщило, что компания-судовладелец ведет переговоры о выкупе с пиратами, захватившими российских моряков у берегов Экваториальной Гвинеи. Отмечается, что все моряки живы и здоровы.

Раннее сообщалось, что моряков угрожают убить. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. По его словам, в плен попали электромеханики Алексей Перфильев и Валентин Нечай из Севастополя и Вячеслав Сечен из Симферополя, сообщает РИА Новости.

"По нашей информации, а мы находимся в контакте с компанией-судовладельцем, которая ведет переговоры с пиратами, они еще не договорились о сумме выкупа. Переговоры пока продолжаются", - сказал Александер Молохов.

Напомним, 9 мая пираты атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее под флагом под флагом Коморских Островов. Неизвестные подплыли к судну на скоростной лодке, тайком проникли на борт и похитили членов экипажа.

Во время нападения были похищены трое россиян, ещё двое граждан России были ранены.