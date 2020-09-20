Силуанов рассказал о выгоде России в выдаче кредита Белоруссии Фото: Михаил ФРОЛОВ

С помощью предоставления Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда рублей России поддержит как экономику республики, так и свою собственную. Об этом в воскресенье, 20 сентября, рассказал глава российского министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

- Так мы сможем обеспечить расчеты перед поставщиками России, чтобы не было никаких задержек в оплате. Здесь прослеживается обоюдный интересы. Мы знаем, некоторые задаются вопросом, для чего мы в сложной для России ситуации даем кредиты другим странам? В этом случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер, - объяснил министр.

Как сообщал сайт kp.ru, Антон Силуанов также подчеркнул надежность Белоруссии в качестве заемщика российской стороны: еще не было ни одного случая, чтобы республика нарушила сроки возврата займов.