Врач рассказал, как легко проснуться в холодное время года

Сомнолог назвал способ быстрого пробуждения Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-сомноглог рассказал об эффективном способе быстро и легко разбудить организм осенью, когда проснуться мешают холод и темнота за окном. Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов объяснил, что осенью и зимой ранним утром просыпаться сложнее из-за сокращения светового дня.

С появлением первых лучей солнца в комнате происходит блокада гормона мелатонина, и организм легко переходит из ночного режима в дневной. Осенью же в утренние часы еще темно, поэтому организму так сложно просыпаться по будильнику, объяснил врач.

По словам сомнолога, ни один гаджет не способен воспроизвести рассвет и должным образом взбодрить организм, из-за чего единственным способом быстро взбодрить себя является утренняя зарядка.

«Те источники света, которыми мы располагаем в домашних условиях, дают абсолютно недостаточную интенсивность светового потока. Нужен световой поток, превышающий тысячу люкс, чего в домашних условиях достичь невозможно. Наиболее реалистичным подходом будет проведение комплекса физических упражнений. Ведь физическая активность тоже является переключателем состояния организма с сонного на бодрствующее», - цитирует врача «Ридус».