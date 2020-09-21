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Политика

«Только ультиматумы и санкции»: Лавров заявил, что США утратили талант ведения дипломатии

Министр напомнил, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)
Анастасия РЫШКОВА
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Министр напомнил, что "нет такого понятия, как оружейное эмбарго против Ирана"

Министр напомнил, что "нет такого понятия, как оружейное эмбарго против Ирана"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя действия США по Ирану в интервью телеканалу "Аль-Арабия", заявил, что Вашингтон утратил талант ведения дипломатии.

Лавров оценил и желание Соединенных штатов издать исполнительный указ, позволяющий накладывать ограничения на нарушителей «эмбарго» на поставку оружия в Иран. Министр напомнил, что "нет такого понятия, как оружейное эмбарго против Ирана", а поставки оружия являются особым режимом - предметом рассмотрения СБ ООН.

В своей речи Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и не смогут повлиять на приостановление режима, который произойдет 18 октября 2020 года.

"Эмбарго нет, и не будет каких бы то ни было ограничений после истечения срока, установленного СБ ООН", — подчеркнул министр.

США, по мнению Лаврова, "озвучивают много странных вещей", в том числе выставляют требования партнерам.

"И, если их партнеры говорят, что не могут поступить так, просят обсудить поставленный вопрос, они не соглашаются. Ставят ультиматум, обозначают сроки и вводят санкции", — подчеркнул Лавров.

Напомним, что в июле 2015 года Иран и "шестерка" заключили соглашение об урегулировании проблемы иранского атома. Результатом переговоров стало принятие СВПД, которое полностью снимает с Ирана введенные СБ ООН, США и Евросоюзом экономические и финансовые санкции.