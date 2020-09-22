Трамп готов первым сделать прививку от коронавируса в США

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применять в Штатах зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции, а также заявил о готовности первым сделать прививку. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно все равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если ее сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу», - передала пресс-секретарь слова американского лидера

Глава Белого дома также заявил о готовности опробовать на себе вакцину, которую создать в США. Он отметил, что «с радостью» станет «первым или последним», кому сделают прививку от коронавирусной, «в зависимости от того, что будет лучше для американского народа».

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблеи ООН предложил в ближайшее время провести онлайн-конференцию с участием государств, которые готовы совместно работать над созданием вакцин от коронавируса.