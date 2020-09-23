Названы три заболевания, ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала заболевания пациентов с коронавирусом, которые способны ухудшить прогноз по восстановлению.

- Необходимо понимать, что если мы говорим о covid-19, то здесь есть три составляющих. Первая - это сам вирус. Мы его очень неплохо теперь изучили. <…> Мы знаем тройку заболеваний, которые четко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией, - рассказала специалист РИА Новости.

По словам Драпкиной, речь идет о таких болезнях, как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в России считается стабильной. После длительных ограничительных мер практически по всей стране жизнь вернулась в привычное русло - дети ходят в садики и школы, а магазины с непродовольственными товарами, кинотеатры и парикмахерские салоны вновь открыты в ряде регионов.