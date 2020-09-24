Ученые выяснили главное условие передачи COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что ключевым фактором для передачи коронавируса SARS-CoV-2 является скорость испарения влаги в воздухе. Об этом сообщает EurekAlert!.

При помощи теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов специалисты изучили влияние влажности, температуры окружающей среды, а также скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, в которых и содержится вирус.

Кроме этого, исследователям удалось выяснилось, что жизнеспособность covid-19 значительно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения. Таким образом, при жаркой погоде с повышенным уровнем влажности воздуха риск передачи инфекции будет высок.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия уже изобрела вакцину от вируса. В скором времени наши учены готовятся представить еще одну сыворотку от covid-19, которая будет не менее безопасной и эффективной для людей.