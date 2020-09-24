«Чувствуешь себя Дон Кихотом»: Виталий Милонов рассказал, зачем в Госдуме предлагают нереализуемые идеи

Виталий Милонов рассказал, зачем в Госдуме предлагают нереализуемые идеи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принятие законов в российской Государственной думе – куда более сложный и интересный процесс, чем думает большинство жителей страны. В эфире Радио «Комсомольская правда» депутат Виталий Милонов рассказал, для чего в нижней палате парламента зачастую предлагают нереализуемые инициативы.

Политик объяснил, что иногда депутаты понимают – законопроект принят не будет, однако все равно выносят его на рассмотрение, чтобы на площадке Госдумы возникло профессиональное обсуждение.

- Ты понимаешь, что закон принят, вероятнее всего, не будет. Но хочешь, чтобы возникло обсуждение, которое позже, как из первоначального бульона у нас появилась наша Солнечная система, так и кристаллизируется твоя идея в какой-то уже законопроект. Коллеги часто предлагают нереализуемые идеи, но так они подчеркивают политическую идентичность – это тоже вариант, - сообщил Виталий Милонов.

Он добавил, что процесс принятия законов требует экспертной оценки правительства, поэтому иногда «пробраться» на обсуждение проекта в Госдуму очень сложно.

- Мы говорили: давайте запретим «магов и колдунов», идиотскую рекламу, обманывающую людей. Но ни Минздрав, никто другой не хочет. Приходится вносить не согласованный с ними проект. Его отклоняют, но хотя бы возникает дискуссия. Иногда чувствуешь себя таким Дон Кихотом Ламанчским, а что делать? Нас выбрали для этого. Безумству храбрых поем мы песню, - сказал депутат Государственной думы.

Виталий Милонов также рассказал о предложении ограничить доступ детей в социальные сети – это было сделано для того, чтобы родители задумались о проблеме. По мнению депутата, родители практически лишены права регулировать доступ в социальные сети своих детей, из-за чего потом случаются трагические вещи. Закон не пропустили, но общественность обратила на это внимание.

Похожая ситуация и с предложение Милонова размещать устрашающие надписи на упаковках для фастфуда – проект не поддержали, но депутат во всеуслышание объяснил, почему детям вредно употреблять подобные продукты питания.