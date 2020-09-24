Спортивный арбитражный суд оправдал российских биатлонисток Вилухину и Романову

Ольга Вилухина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне в четверг, 24 сентября, огласил вердикт по итогам слушаний российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой. Апелляция на решение МОК от 1 декабря 2017 года была отклонена только у Зайцевой, Романова и Вилухина признаны невиновными - они обвинялись в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи.

- Комиссия пришла к выводу, что ни одно из действий, предположительно совершенных этими двумя спортсменами, не было доказано, кроме простого подозрения в возможном нарушении антидопинговых правил, - говорится в релизе Спортивного арбитражного суда в строках, которые касаются Вилухиной и Романовой.

А вот апелляция Ольги Зайцевой удовлетворена частично. Суд отменил для нее пожизненный бан на участие в Олимпиаде. Заменив только на пропуск Олимпиады-2018.

Вместе с тем, по итогам этого решения Россия лишится серебра в женской биатлонной эстафете-2014. Однако, Ольга Вилухина сохранит за собой серебро в спринтерской гонке на Олимпиаде-2014 в Сочи.