Власти Франции призвали сограждан соблюдать меры предосторожности Фото: REUTERS

За минувшие сутки во Франции зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом – 16096, сообщает подведомственное французскому министерству здравоохранения агентство Sante publique France.

По его данным, общее число инфицированных в стране с начала пандемии составило 497237 человек, от последствий заболевания умерли COVID-19 31511 больных. Отмечается, что вирус «начинает распространяться во Франции с новой силой». Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 сентября, когда за сутки было выявлено почти 13,5 тысяч новых заразившихся.

Накануне глава французского Минздрава Оливье Веран объявил о введении новых ограничений во многих городах страны, в том числе в Париже. Запрещены многолюдные мероприятия, массовые праздники и встречи, нельзя собираться группами более 10 человек.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг вечером заявил, что «если Франция не будет принимать меры по сдерживанию распространения коронавируса, то показатели эпидемиологической ситуации могут выйти на мартовский уровень».

Напомним, как писал сайт kp.ru, начало второй волны коронавируса официально объявили в десяти странах Европы — Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании.