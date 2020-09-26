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Коронавирус Covid-19

Найден значительно снижающий смертность от коронавируса витамин

Витамин также снижает риск появления осложняй от заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Найден значительно снижающий смертность от коронавируса витамин

Найден значительно снижающий смертность от коронавируса витамин

Фото: Мария ЛЕНЦ

У больных коронавирусной инфекцией с нормальным уровнем витамина D в крови значительно ниже число тяжелых случаев и смертей, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Бостонского университета. Исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые взяли результаты образцов крови у 235 пациентов с диагнозом COVID-19 в момент их поступления в больницу и измерили содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке - маркера уровня витамина D. После чего этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую тяжесть COVID-19, его тяжелые симптомы - затрудненное дыхание, потерю сознание и гипоксию, а также исход заболевание.

У пациентов также отслеживали воспалительный маркер в крови - С-реактивный белок и количество лимфоцитов - иммунных клеток, который помогает бороться с инфекцией.

После того как исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем этого витамина, оказалось, что у больных с достаточным уровнем витамина D, риск развития осложнений или смерти значительно ниже. Так, среди людей старше 40 лет смертность тех, у кого было достаточно вещества в организме, на 51,5 процента ниже.

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