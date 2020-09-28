Штурман рухнувшего Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до трагедии. Фото: кадр из видео

Погибший при крушении самолета Ан-26 штурман Алексей Остапенко переписывался со своей маленькой дочерью за несколько минут до трагедии. Об этом рассказала его вдова Елена Остапенко в понедельник, 28 сентября.

- Ребенок сказал: «Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил», показала телефон, и я увидела эту переписку. У меня возникло ощущение, как будто дочка что-то предчувствовала, - поделилась он в интервью ТСН.

Женщина добавила, что ее супруг очень любил свою работу: профессия была его призванием, Алексей Остапенко буквально «жил самолетами».

- Это было его призвание. Чего-то другого, кроме как летать, он не умел и не любил. Только самолеты, - призналась Елена.

Напомним, что военно- транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября недалеко от города Чугуев в Харьковской области. На борту воздушного судна, выполнявшего в тот день учебный полет, находились 27 человек. В результате трагедии 26 из них скончались.

Как сообщал сайт kp.ru, выживший после крушения самолета молодой курсант рассказал, как сумел спастись.