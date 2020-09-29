В Госдуме прокомментировали идею о запрете рекламы безалкогольного пива

В Госдуме оценили идею запретить рекламу безалкогольного пива Фото: Олег ЗОЛОТО

В Госдуме оценили предложение члена Общественной палаты руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ввести запрет на рекламу безалкогольного пива. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал продвижение любых спиртных напитков и их аналогов «нежелательным».

«В этом смысле он (Султан Хамзаев — прим. ред.) прав. Просто эти детали непонятны: когда человек или ребенок, тем более подросток, смотрит эту рекламу, он не дифференцирует по большому счету — алкогольное пиво или безалкогольное. Такие же бутылки, такой же цвет, так же рекламируется. Я думаю, что мы постепенно к этому (к запрету на рекламу — прим. ред.) придем, понятно, что сразу это сложно», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольных аналогов алкогольной продукции. По мнению члена Общественной палаты, продвижение такой продукции может вызвать желание у молодежи покупать именно спиртное, передает Москва 24.