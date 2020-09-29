ЦРУ и Пентагон принимали участие в подготовке протестов в Белоруссии, заявил Нарышкин

США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии, заявил Нарышкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦРУ и Пентагон приняли участие в подготовке протестов в Белоруссии после выборов 9 августа. Об этом заявил во вторник, 29 сентября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО", - заявление главы распространило пресс-бюро СВР.

Он отметил, что США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, сообщает РИА Новости.

"США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов", - отмечено в сообщении.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются втянуть католические общины Белоруссии в антиправительственные акции.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что СВР располагает данными о подготовке провокаций в республике Белоруссия.

"Вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ", - отметил Нарышкин.

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Толпы людей, несогласных с результатами голосования, вышли на улицы городов. Мирные демонстрации превратились в столкновения с милицией и ОМОН. Более шести тысяч человек были отправлены в СИЗО. По официальным данным трое из протестующих погибли. ЕС не признал легитимность выбранного президента Александра Лукашенко и собирался ввел ряд санкций в отношении некоторых высокопоставленных лиц республики, но этот вопрос не был согласован. Установлению черного списка помешал Кипр, выступив против решения этого вопроса.