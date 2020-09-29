Умер эмир Кувейта Сабах IV Фото: REUTERS

Во вторник, 29 сентября, на 92-м году жизни скончался эмир Кувейта шейх Сабах IV аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Сабах IV занимал должность эмира с 24 января 2006 года, и до сегодняшнего дня являлся одним из старейших государственных деятелей мира. Свой пост он занял после того, как наследный принц Саад аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах не смог исполнять обязанности главы государства из-за заболевания. До вступления на престол Ас-Сабах был главой МИД Кувейта и премьер-министром страны.

В июле этого года Сабах IV был госпитализирован на лечении в больницу США в штате Миннесота, где ему сделали операцию, после чего он остался в стране для прохождения реабилитации.

Власти Иордании уже объявляли 40-дневный траур в связи с кончиной кувейтского монарха.

По законам Кувейта преемником ас-Сабаха должен стать наследный принц и сводный брат эмира 83-летний шейх Наваф, однако, как в случае с восхождением на престол ас-Сабаха, процедура престолонаследия может быть скорректирована