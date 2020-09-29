Олег Николаев представил Минсельхозпрому передовую сельскохозтехнику Чувашии

Первый зам Минсельхоза РФ высоко оценил уровень поддержки местными властями сельского хозяйства в этом году. Глава Чувашии Олег Николаев с гордостью сообщил, что в одном только текущем году приобретено сельскохозяйственной техники столько, сколько было закуплено за последние три года. решение о компенсации аграриям за приобретение техники в дополнение к уже существующим инструментам Росагролизинга и льготных кредитов было намеренным, и это дает надежды на дальнейший существенный рост объемов сельскохозяйственной продукции края.

Кроме того, Джамбулат Хатуов отметил, что в регионе введены ряд дополнительных мотивационных мер для повышения эффективности деятельности животноводов. По решению Олега Николаева, в республике введена государственная поддержка при строительстве и модернизации животноводческих комплексов молочного направления, молочных ферм. Впервые в этом году из республиканского бюджета выплачивались субсидии личным подсобным хозяйствам на содержание коров в период «большого» молока. «Всего несколько регионов в Российской Федерации так мудро поступают», – заметил Хатуов. Если в каждом регионе последуют этому примеру, пожалуй, потихоньку так и решится глобальный вопрос по обеспечению страны молочной продукцией.

В целом, Джамбулат Хатуов поддержал стратегию региона на повышение производительности труда, роста объемов производства и доходов населения: «Если говорить о текущем довольно непростом аграрном периоде, хотелось отметить, что в Чувашии наметился широкий комплексный подход. Это связано с политикой, которую реализует Глава республики. На встрече Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и руководителя субъекта, которая состоялась в Москве, обсуждались вопросы дальнейшего развития, и мы сегодня даем высокую оценку стратегии ближайшего пятилетнего развития. Мы рассчитываем, что те индикаторы, которые заявила республика, будут выполняться, в том числе по наращиванию экспортного потенциала. Сегодня мы можем сказать, что регион стабильно развивается и вписывается в стратегию развития сельского хозяйства России с очень большими амбициозными планами. Так держать».