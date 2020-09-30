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Путин поручил пресечь бесконтрольный вывоз древесины из России

Президент потребовал повысить качество государственного лесного надзора
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поручил пресечь бесконтрольный вывоз древесины из России

Путин поручил пресечь бесконтрольный вывоз древесины из России

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины с территории государства. Кабмин должен с января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Об этом глава государства заявил в среду, 30 сентября, в ходе совещания по лесу.

Он отметил, что в российском лесном комплексе остается много острых системных проблем, в большинстве регионов России сохраняются «архаичные и потребительские» подходы к вырубке леса.

- Следует максимально решительно выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе, жёстко заниматься декриминализацией отрасли. Надо повысить качество государственного лесного надзора - то, что сейчас, вообще ни в какие ворота не лезет, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по региону. Лесной надзор должен быть также распространен на транспортировку, хранение и переработку древесины, добавил глава страны.