На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы

Пашаев посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто является заказчиком нападения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный напали на бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева в центре Москвы. Инцидент произошёл перед входом в редакцию телеканала "360", куда юрист приехал на интервью.

Отмечается, что злоумышленники облили адвоката фекалиями. Сейчас на месте работает полиция.

Пашаев рассказал телеканалу "360", что у одного из четверых нападавших выпали документы, он смог догнать их и забрать документы.

- Сегодня, в 10:45, при входе на телеканал "360" с присутствием журналиста телеканала "360" на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее моё высказывание. Меня ничего не остановит. Если кто-то думает меня запугать, замучаются, - заявил Эльман Пашаев. Он также рассказал, что нападавшего зовут Илья.

Ранее Пашаев пообещал назвать заказчика уголовного дела против Михаила Ефремова. Он также считает, что кампания была спланирована против актёра и против самого адвоката.