ФСБ и МВД задержали похитителей подаренной Путиным иконы

Сотрудники ФСБ и МВД задержали двух похитителей иконы Иверской Божией Матери из Успенского собора Иверского монастыря на Валдае, которую президент России Владимир Путин подарил храму в 2001 году.

Кроме иконы XVII-XVIII веков, у преступников в гараже нашли напрестольный крест, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Полиция изъяла также "транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение".

Икона Иверской Божьей Матери является главной святыней Валдайкого Иверского монастыря Фото: ru.wikipedia.org

В ночь на 1 сентября преступники подплыли на лодке к острову, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря, а затем разбили окно и вошли в храм.

Подозреваемыми в похищении иконы оказались жители города Волхов Ленинградской области. ФСБ разыскивает остальных членов преступной группы.