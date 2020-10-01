За сентябрь цены на машины выросли на 2 процента Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре производители и продавцы машин пересмотрели прайс-листы. Изменения были в сторону увеличения, прибавка составила 2 процента. А с начала года средневзвешенная цена легковушки поднялась на 9%.

Аналитики признают, что 2020 год может показать рекордный рост, а к концу года подорожание составит 10 процентов. Столь существенный рост произойдет впервые с 2016 года, тогда прибавка в цене составила 15%.

В аналитической компании JATO Dynamics отмечают, что в сентябре вслед за ослаблением курса рубля цены подняли 30 брендов.

По данным «Цена Авто», подорожание происходило не равномерно. В рамках одного бренда поднимали цены на самые популярные и ходовые модели.

- Локализованные модели лучше защищены от повышения цен и гибче реагируют на курсовую разницу. Но местная сборка не может покрыть все издержки на закупку сырья, электроники и оборудования, - поясняет «Российской газете» вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.