В России выявлено 9 412 новых случаев заражения коронавирусом

Новые заражённые выявлены в 85 регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России зафиксировано 9 412 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за всё время эпидемии в стране достигло 1 194 643 случаев.

Новые заражённые выявлены в 85 регионах России. Среди них у 27,1% не было никаких проявлений заражения, сообщает оперштаб.

Более ста случаев заражения COVID-19 обнаружено в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком административных округах.

Число выздоровевших в России после лечения от коронавируса увеличилось за сутки на 6 054 пациентов и достигло 970 296 человек.

За сутки в стране скончались от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний 186 человек.

Всего за время эпидемии в стране из-за вируса умерли 21 077 человек.

Напомним, ВОЗ объявило о пандемии коронавируса 11 марта. С тех пор во всем мире новой инфекцией заразились более 33 миллионов человек, жертвами COVID-19 стали более одного миллиона человек.