Юлия Чичерина, находящаяся в Нагорном Карабахе, попала под обстрел азербайджанских беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Рок-исполнительница посетила Ереван, а затем направилась 2 октября к линии соприкосновения в Карабахе. По пути к Степанакерту они с мужем попали под обстрел, но им удалось спрятаться в укрытии в 40 километрах от столицы Карабаха.

Певица 2 октября опубликовала фото из Нагорного Карабаха Фото: Instagram.com

Напомним, обострение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. Изначально Минобороны Армении сообщило об обстреле населённых пунктов Вооружёнными силами Азербайджана, а Баку в свою очередь называет свою операцию контрнаступательной.

Сайт KP.ru сообщил, что президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюаль Макрон выступили с совместным заявлением, призвав обе стороны остановить войну.