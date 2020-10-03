За матчем против "Зенита" Кокорин будет следить снова с трибун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" огласил стартовый состав на матч против питерского "Зенита". Центральный матч 10 тура чемпионата России пройдет сегодня, 3 октября, в Москве в Тушино на стадионе "Открытие Арена". Как и ожидалось, в заявке на этот матч у спартаковцев нет Александра Кокорина.

Форвард, который перешел бесплатно в "Спартак" из "Зенита", не появится в этом матче из-за новой травмы. В целом же, состав москвичей довольно ожидаем. В атаке - Понсе и Ларссон, а Соболев начнет игру в запасе.

Стартовый состав "Спартака" на игру: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Ларссон, Джикия (к), Понсе, Урунов, Крал, Маслов, Зобнин.

Запасные: Ребров, Соболев, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.