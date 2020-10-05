Ученые вскрыли саркофаг в Египте с захороненной 2700 лет назад мумией

Группа египетский археологов-исследователей обнаружила в комплексе Саккара под Каиром 59 саркофагов с мумиями.

Сообщается, что вместе с этими уникальными находками ученые обнаружили 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани на пресс-конференции.

- Саркофаги хорошо сохранились, присутствуют даже цвета. По предварительной оценке, мумии принадлежат XXVI династии фараонов, правивших примерно 2 700 лет назад, это тела жрецов, высокопоставленных чиновников и знати, - сообщил аль-Анани.