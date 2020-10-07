Постпред России при ОЗХО: Работа организации запредельно политизирована

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин раскритиковал работу Организации, отметив, что ситуация в ней «запредельно политизирована» и «все чаще разжигается истерия даже вокруг технических по своей природе вопросов».

По словам российского дипломата, «ситуация в ОЗХО неумолимо скатывается по наклонной, проще говоря, деградирует».

«Казалось бы, все 193 государства-участника Конвенции заинтересованы в ее укреплении. По факту же мы имеем дело с запредельной политизацией работы ОЗХО, говорим, по сути, на разных языках и не слышим друг друга», - сказал он, выступая на 95-й сессии Исполнительного совета Организации.

Александр Шульгин подчеркнул, что Россия «изначально заняла максимально транспарентную и конструктивную позицию», а вот использование ОЗХО западными странами в интересах геополитики наблюдается «далеко не в первый раз», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сказал, что наша страна не собирается оправдываться перед Западом по ситуации с мнимым «отравлением» блогера Алексея Навального, «несмотря на все сомнительного рода призывы»