Лучшие в стране: Михаил Мишустин оценил достижения ленинградских аграриев

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев познакомились с достижениями ленинградского АПК. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС.

В Москве 7 октября открылась 27-я выставка «Золотая осень»: главный агрофорум страны уже больше 20 лет проходит в канун Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году из-за пандемии коронавируса выставка впервые была организована в онлайн-формате. На ее открытии побывали председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

Михаил Мишустин в формате видеомоста познакомился с виртуальными стендами пяти лучших регионов России, показавшими в 2020 году самые впечатляющие достижения в сельском хозяйстве. Среди них — Ленинградская область. Как рассказал премьер-министру глава региона Александр Дрозденко, пандемия COVID-19 не сказалась на результатах работы ленинградских аграриев.

- Объем валового продукта в АПК Ленинградской области в этом году увеличился на 11 млрд рублей и, впервые в истории, достигнет показателя 260 млрд рублей. Экспорт продукции АПК вырастет на 33% до 320 млн долларов, - сообщил губернатор.

Премьеру представили виртуальный стенд Ленинградской области в числе лучших регионов России. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС.

Ленинградская область остается лидером России по племенному и молочном животноводству, по производству яйца. Регион активно развивает рыбоводство: производство рыбы выросло на 20%. В два раза увеличились поставки на рынок грибов и ягод. Область делает ставку на развитие фермерских хозяйств, их число растет, увеличивается спрос на продукцию фермеров.

Александр Дрозденко вышел в эфир из цеха ведущей птицефабрики России «Роскар». Продукция предприятия уже известна далеко за пределами России.

- На птицефабрике «Роскар» внедрена технология, при которой первый человек, который касается яйца руками — это покупатель продукции. А само ленинградское яйцо экспортируется даже в Арабские Эмираты, - рассказал губернатор.

Птицефабрика производит более 1 млрд штук яиц в год. «Роскар» также является лидером России по глубокой переработке яйца: на ее долю приходится более половины отечественного экспорта этого продукта.

Виртуальный стенд Ленинградской области представил главные достижения регионального сельского хозяйства. За последние 5 лет в агропромышленном комплексе области было реализовано более 80 инвестиционных проектов на 69 млрд. рублей. Только в прошлом году инвестиции в АПК составили 20,8 млрд. рублей, что на 8,1 млрд. больше, чем в 2018 году.

Ленинградская область производит 2% валовой продукции сельского хозяйства России и около 38% объема производства Северо-Западного федерального округа. В 2019 году валовой продукции агропромышленного комплекса было произведено на 249 млрд. рублей, из них на долю продукции сельского хозяйства приходится 103 млрд. рублей. Это на 11,3 миллиарда больше, чем в предыдущем году.

Губернатор Александр Дрозденко вышел в эфир из цеха ведущей птицефабрики России «Роскар». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

КСТАТИ

По итогам 2019 года среди регионов России Ленинградская область занимает:

• 1 место по производству яиц и молочной продуктивности коров

• 2 место по поголовью птицы

• 3 место по выращиванию форели

• 5 место по производству мяса птицы в сельскохозяйственных организациях

• 7 место по производству молока в сельскохозяйственных организациях