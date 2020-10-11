"Дорогой Львов, где ваш бандеровский флаг?": Украинская писательница возмутилась "скатыванием в русский мир"

Украинская писательница Лариса Ницой увидела во Львове тенденцию к «русификации» города
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на "русификацию Львова", напомнив горожанам, что Львов был "духовной столицей Украины".
- Дорогой Львов, стыдно спросить. Где ваш бандеровский флаг? - обратилась Ницой к горожанам в своём Facebook.
В посте писательница также сетует на то, что в городе не разрешается вывешивать националистический флаг каждый день.
- Может вы, львовяне, этого не замечаете за ежедневным плавным скатыванием в русский мир, но я говорю о взгляде со стороны. Так и есть, - добавила Лариса Ницой.