"Дорогой Львов, где ваш бандеровский флаг?": Украинская писательница возмутилась "скатыванием в русский мир"

Украинская писательница Лариса Ницой увидела во Львове тенденцию к «русификации» города Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на "русификацию Львова", напомнив горожанам, что Львов был "духовной столицей Украины".

- Дорогой Львов, стыдно спросить. Где ваш бандеровский флаг? - обратилась Ницой к горожанам в своём Facebook.

В посте писательница также сетует на то, что в городе не разрешается вывешивать националистический флаг каждый день.

- Может вы, львовяне, этого не замечаете за ежедневным плавным скатыванием в русский мир, но я говорю о взгляде со стороны. Так и есть, - добавила Лариса Ницой.