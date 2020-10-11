Доктор Мясников рассказал, как определить рак по увеличенным лимфоузлам

Мясников объяснил, что лимфоузел считается увеличенным при размере в сантиметр Фото: Иван ПРОХОРОВ

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что увеличенные над ключицей лимфоузлы могут оказаться признаком развивающейся онкологии, а увеличенный лимфоузел в подмышках может сигнализировать о запущенной стадии заболевания.

Доктор Мясников отметил, что органы лимфатической системы увеличиваются, реагируя на изменения в организме. Они могут отзываться на хроническую усталость, простуду, заболевания зубов или даже царапины кошки. Однако увеличенные лимфоузлы над ключицами могут стать признаками совсем других процессов в организме.

- Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел - это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы - это всё-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы, - рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Врач подчеркнул, что лимфоузел можно считать увеличенным при размере в сантиметр, а его состояние можно считать безопасным, если лимфоузел мягки и подвижный. При болезненности в лимфоузле или его твёрдости следует обратиться к врачу.