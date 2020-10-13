Минпросвещения не планирует переводить учеников на дистанционное обучение

В ведомстве отметили, что "подобные сообщения - лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности" Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство просвещения России не планирует переводить учащихся российских школ на дистанционный режим обучения из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители Минпросвещения также заявили, что сообщения об удалёнке для школьников - это провокация и попытка привести к социальной напряженности.

- Министерство подчёркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, - сказано в сообщении пресс-службы.

В Минпросвещения также сказали, что родительские чаты стали важным источником коммуникации, и "их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования". При этом отмечается, что источником таких слухов стали именно чаты родителей.

Ведомство призвало узнавать информацию только от специалистов горячей линии или на официальных ресурсах министерства.