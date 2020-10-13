Здание милиции в Минске забросали коктейлями Молотова Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

В белорусской столице неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел. Следственный комитет Белоруссии уже возбудил по этому факту уголовное дело по статье об особом злостном хулиганстве и незаконных действиях с использованием горючих веществ, сообщает пресс-служба правоохранительного органа во вторник, 13 октября.

Инцидент случился сегодня примерно в пять часов утра: во двор к зданию милиции были заброшены три бутылки с зажигательной смесью. Один из коктейлей Молотова попал в служебный автобус, которые из-за этого загорелся.

Отмечается, что минские правоохранители смогли частично потушить автобус, однако транспортное средства все равно получило значительные повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи оперативной группы. Они ищут злоумышленников, причастных к совершению преступления.