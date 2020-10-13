Цифровой рубль собираются ввести в России: это новая форма денег Фото: Мария ЛЕНЦ

В России цифровой рубль станет дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Центральный банк страны представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты, проанализировав основные преимущества и сферы применения такого нововведения. Об этом сообщает представители ЦБ РФ во вторник, 13 октября.

- Система денежного обращения должны соответствовать потребностям россиян и бизнеса, способствовать внедрению инноваций. Поэтому Банк России оценивает возможность выпуска цифровой формы нашей национальной валюты – цифрового рубля, - говорится в документе.

По аналогии с обычными деньгами цифровой рубль будет иметь уникальный код и выпускаться Центробанком. При этом использовать его возможно будет и без интернета, но для этого необходима разработка специальной инфраструктуры.

Выпуск цифрового рубля откроет возможности для усовершенствования дистанционных платежей. В случае внедрения валюта объединит в себе преимущества наличных и безналичных денег, будет доступна для всех субъектов экономики. Хранить цифровые рубли россияне смогут в электронных кошельках.

При этом в докладе ЦБ России отмечается, что решение о выпуске цифровой нацвалюты пока что не принято.

- Пока рано говорить о сроках его внедрения. Сейчас нужна активная и глубокая проработка данного вопроса с финансовой и технологической точки зрения, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Банк России вместе с обществом, специалистами и участниками финансового рынка проведет обсуждение выпуска цифрового рубля. Представленный доклад – первый шаг в этом направлении.

Как сообщал сайт kp.ru, о планах разработать национальную криптовалюту в России говорили еще в 2017 году. Речь шла о виртуальном аналоге рубля в электронном виде. В Центробанке говорили, что что это один из элементов увеличения безналичного оборота в стране.