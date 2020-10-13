ГИБДД объяснила штрафы водителям за нарушения на пешеходных переходах Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГИБДД направила в российские регионы инструкции инспекторам с объяснениями, как наказывать водителей за нарушения на пешеходных переходах. Инструкцию от начальника ГИБДД России Михаила Черникова распространили в Telegram-каналах, ее подлинность подтвердили изданию «Коммерсант» в МВД.

Согласно ПДД, приближаясь к нерегулируемому переходу, водитель обязан уступить дорогу переходящему улицу или только вступившему на дорогу пешеходу. При повороте автомобилист также должен уступить человеку. При этом машина не должна начинать или продолжать движение, если действия водителя заставляют пешехода сменить направление или скорость.

Еще восемь лет назад Верховный суд подробно разъяснил порядок действий участников дорожного движения. Когда траектории движения пешехода и водителя не пересекаются, то автомобиль не обязан уступать человеку дорогу. Соответственно, и наказывать водителя за это нельзя.

- Обязанность водителя уступить дорогу находится в зависимость от необходимости не создавать помех и препятствий для движения пешехода, - объяснил Михаил Черников.

Например, если действия автомобиля не вынуждают пешеходов изменить скорость или направление, то они не могут являться нарушением ПДД. При выявлении таких ситуаций инспекторы будут смотреть камеры видеонаблюдения или записи с регистраторов, а также заслушивать объяснения пешеходов. Источники издания отметили, что дополнительные разъяснения прислали регионам, поскольку некоторые инспектора продолжают штрафовать водителей без причины.