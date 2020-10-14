В Киргизии утвердили состав нового правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты киргизского парламенты утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства республики. О своем решение они объявили в ходе состоявшегося в среду, 14 октября, внеочередного заседания.

Члены парламенты также единогласно утвердили структуру, программу и состав нового кабинета министров страны.

Ранее глава республики Сооронбай Жээнбеков записал видеообращение к нации, в котором заявил, что после избрания нового спикера парламент сможет полноценно работать. Он подчеркнул свое требование утвердить на пост премьер-министра Киргизии лидера социал-демократической партии страны Акылбека Жапарова для стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами.