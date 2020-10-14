Apple назвала цену на iPhone 12 в России. Фото: презентация Apple

Компания Apple во вторник, 13 октября, в своей штаб квартире в Купертино провела крупную презентацию новых гаджетов, среди которых были показаны и новые iPhone 12 и iPhone 12 mini. Цены на смартфоны уже известны, в том числе пользователям показали, сколько они будут стоить в России.

Представители компании отметили, что iPhone 12 mini будет обладать всеми функциями iPhone 12, однако дисплей у телефона значительно меньше, как и цена: уменьшенная версия смартфона будет стоить 699 американских долларов, а обычные iPhone 12 можно будет купить за 799 долларов.

Значительно выше будет цена на iPhone 12 Pro с тремя камерами – новинка торгуется на уровне 999 американских долларов.

Цены на iPhone 12 mini на территории РФ стартуют от 69 990 рублей, iPhone 12 будет стоить около 79 990 рублей. iPhone 12 Pro пользователи смогу купить по цене от 99 990 рублей, а его увеличенную версию iPhone 12 Pro Max - от 109 990 рублей.

В компании отметили, что предзаказ на смартфоны можно будет оформить уже с 16 октября этого года, а купить iPhone 12 и iPhone 12 Pro с 23 числа текущего месяца. При этом остальные модели будут доступны в продаже лишь с 13 ноября.