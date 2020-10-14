Минск выразил озабоченность указом Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Белоруссии вручило украинскому послу Игорю Кизиму ноту, в которой выразило озабоченность указом, принятым президентом Украины Владимиром Зеленским, о привлечении Киевом белорусских специалистов. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД республики.

«Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, где отметили, что указ украинского лидера «в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства».

Ранее Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов из Белоруссии. Согласно принятому указу, украинское правительство обязано продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на Украине белорусских граждан, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий, а также членов их семей.