Захарова сообщила о подготовке визита в Россию специалистов ОЗХО из-за инцидента с Навальным

Мария Захарова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ведётся работа по подготовке визита в Россию специалистов Организации по запрещению химического оружия в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 1 октября ОЗХО получила запрос от Москвы о возможности направления экспертов из технического секретариата для сотрудничества с российскими специалистами по делу Навального. 6 октября организация сделала заявление о готовности технического секретариата к сотрудничеству по расследованию инцидента. Однако в тот же день в ОЗХО заявили, что вещества, якобы обнаруженные в организме российского блогера, не внесены в списки запрещенных препаратов, но их характеристики практически аналогичны «Новичку».