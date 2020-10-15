Группа The Flaming Lips провела концерт в надувных пузырях ради изоляции

Событие прошло на площадке Criterion в Оклахома-сити

Группа The Flaming Lips 12 октября провела первый концерт за время пандемии и собрала около сотни зрителей. При этом все меры предосторожности были соблюдены: музыканты и зрители были изолированы друг от друга при помощи надувных шаров. Событие прошло на площадке Criterion в Оклахома-сити. Ранее в этом году группа проводила аналогичные выступления на шоу Джимми Фэллона и Стивена Колберта. Тогда часть музыкантов выступала в масках, солист был в резиновые перчатки. Дополнительно каждый участник группы во время выступления находился в отдельном большом шаре.

Реализовать идею подобного выступления сложнее. Сообщается, что арена Criterion, рассчитанная на 4000 человек, вмещает не более сотни "пузырей". В каждом из таких шаров размещается один человек, однако музыканты планируют разработать версию шоу, чтобы в одном пузыре помещалось до трех человек.

The Flaming Lips также использовали в выступлении надувные шары еще во второй половине 2000-х. Однако если тогда это была дополнительная деталь, то сегодня - необходимый элемент, без которого шоу не состоится. Напомним, на данный момент в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире проведение концертов и других массовых мероприятий под запретом.