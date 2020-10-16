Главу Twitter вызовут в Конгресс США из-за блокировки статьи о сыне Байдена

Комитет Сената хочет взять у главы Twitter показания о блокировке статьи о сыне Байдена Фото: REUTERS

Юридический комитет верхней палаты Конгресса США планирует направить повестку гендиректору Twitter Джеку Дорси из-за блокировки статьи New York Post о переписке сына кандидата в президенты страны Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Об этом сообщил сенатор Тед Круз в четверг, 15 октября.

- Сегодня состоится голосование по идее вызвать Джека Дорси и взять у него показания о том, почему он вмешивается в выборы и подвергает цензуре прессу, пытаясь укрыть Джо Байдена от проверки выдвинутых в его адрес обвинений, - сказал политик в эфире телеканала Fox News.

Напомним, что в среду New York Post опубликовала свидетельства причастности Хантера Байдена и Джо Байдена к коррупции, затрагивающей Украину. Twitter и Facebook заблокировали данную статью, ссылаясь на необходимость проверки ее подлинности и на то, что в ней приводятся конфиденциальные данные.

- Руководство микроблога и соцсети усугубили содеянное, подвергнув цензуре газету и не дав пользователям поделиться друг с другом этой публикацией, - отметил Тед Круз.

Комитет по национальной безопасности и правительственным делам верхней палаты занялся проверкой подлинности данной переписки.