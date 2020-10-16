Министры обороны России и Казахстана подписали договор о военном сотрудничестве

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Министры обороны Казахстана и России Нурлан Ермекбаев и Сергей Шойгу подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между двумя странами. При этом отмечается, что после вступления документа в силу, соглашение между Россией и Казахстаном от 28 марта 1994 года прекратит свое действие. Уточняется, что основные положения этого договора были реализованы.

"По итогам встречи министры обороны Казахстана и России подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией", - сообщает пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.

В сообщении подчеркивается, что обычно в подобных случаях подписывается межправительственное соглашение, однако в данный момент подписан межгосударственный договор о военном сотрудничестве. Его значимость на порядок выше. Новое соглашение предусматривает сотрудничество в вопросах военного образования и подготовки кадров, поставки вооружения и техники, участия в совместных двусторонних и многосторонних учениях, а также мероприятиях боевой подготовки войск. Среди дополнительных направлений взаимодействия соглашение отмечает миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.

Помимо соглашения Шойгу и Ермекбаев подписали план сотрудничества между военными ведомствами государств на 2021 год. Комплекс мероприятий в нем намного шире, чем в аналогичном плане 2020 года. Также в данный момент разрабатывается Программа стратегического партнерства государств в военной области на трехлетний период. Она послужит основой для подготовки ежегодных планов совместных мероприятий.