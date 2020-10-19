Более 40 млн человек в мире заразились COVID-19

Число заразившихся коронавирусом во всем мире увеличилось до 40 миллионов. Фото: REUTERS

Согласно опубликованным данным ученых американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, число заразившихся коронавирусом во всем мире увеличилось до 40 миллионов.

Число инфицированных на понедельник, 19 октября, составляет 40 050 902. Умерли от новой инфекции 1 113 750 человек, выздоровел 27 503 601 человек.

США по количеству инфицированных стоит на первом месте - 8 154 936 человек, на втором месте Индия - 7 550 273 зараженных, далее следует Бразилия - 5 224 362.

В России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 1 415 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 075 904 человека, умерли 24 366 пациентов.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. В связи с этим были прекращены все международные авиасообщения.

В августе президент Владимир Путин заявил, что российские ученые стали первыми в мире, кто смог зарегистрировать вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».