Telegram-канал NEXTA признали экстремистским в Белоруссии Фото: Мария ЛЕНЦ

Минский суд Центрального района признал Telegram-канал NEXTA-Live и связанный с ним логотип NEXTA экстремистскими материалами. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда республики.

Напомним, что оппозиционный Telegram-канал Nexta-Live публикует данные о происходящих событиях в Белоруссии, а также планы по проведению массовых акций протеста в республике.

Отмечается, то такое решение приняла в связи с публикацией от имени редакции канала и подписчиков видеороликов и призывов с признаками экстремистской деятельности. Речь также идет об организации и публичных призывах жителей Белоруссии к осуществлению массовых беспорядков.

Теперь белорусской Министерство информации должно включить канал и логотип NEXTA в список экстремистских материалов. Специалисты ведомства примут меры для ограничения доступа к данному ресурсу в белорусском сегменте.

Как сообщал сайт kp.ru, в августе этого года основатель YouTube- и Telegram-канала NEXTA Степан Путило был объявлен в розыск в России. В строке об основании для розыска сказано, что его разыскивают по статье уголовного кодекса.