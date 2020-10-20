Реальные располагаемые доходы россиян снизились в III квартале Фото: REUTERS

Реальные располагаемые доходы россиян, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в третьем квартале текущего года упали на 4,8 процента в годовом выражении. Такие данные приводит Росстат.

За январь - сентябрь снижение реально располагаемого дохода россиян составило 4,3 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Денежные доходы, в среднем на душу населения в месяц, в третьем квартале также снизились. Они потеряли 0,2 процента в годовом выражении, и опустились до 35,043 тысяч рублей.

Кроме того, Росстат также ухудшил оценку роста реальных доходов населения в первом квартале текущего года с 1,2 процента до 0,7 процента в годовом выражении, а также реальные располагаемые доходы россиян, снизились на 4,1 процента в годовом выражении, тогда как предыдущая оценка была равна 3,7 процента.

Росстат также изменили оценку падения реальных доходов населения и во втором квартале до 8,4 процента против 8 процентов ранее.

Однако, как писал ранее сайт kp.ru, Росстат зафиксировал, что безработица в России в сентябре этого года сократилась впервые за время пандемии. Она уменьшилась до 6,3 процента после 6,4 процента месяцем ранее