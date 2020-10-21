Ученые назвали самый страшный фильм в истории. Во время его просмотра сердце бьется на треть быстрее

Ученые назвали самый страшный фильм в истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В преддверии Хэллоуина ученые решили провести необычно исследование и определить самые страшные фильмы ужасов в истории. Для этого эксперты из британской компании BroadbandChoices замерили сердцебиение нескольких десятков кинозрителей во время просмотра хорроров, пишет издание Forbes.

В общей сложности в исследовании приняли участие 50 человек разного возраста. Они провели около 120 часов за просмотром полусотни наиболее высоко оцененных критиками фильмов ужасов, а ученые в это время анализировали их сердцебиение, замеряя разницу во время просмотра спокойных и страшных сцен.

Первое место в рейтинге самых страшных хорроров заняла картина «Синистер» 2012 года от режиссера Скотта Дерриксона. Во время просмотра этого леденящего кровь ужастика скорость сердцебиения зрителей составляла 86 ударов в минуту – на 32 процента быстрее, чем во время отдыха.

При этом в один из самых жутких моментов зрители настолько сильно испугались, что их сердце билось со скорость в 131 удар в минуту.

В топ-пять наиболее страшных ужастиков также вошли фильмы «Астрал» 2010 года, «Заклятие» 2013, «Реинкарнация» 2018 и «Паранормальное явление» от 2007 года.