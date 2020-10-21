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Ефремов выплатил компенсации потерпевшим по делу об аварии

Компенсацию получили трое потерпевших
Ксения АНУФРИЕВА
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Ефремов выплатил компенсации потерпевшим по делу об аварии

Ефремов выплатил компенсации потерпевшим по делу об аварии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осужденный на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу. Об этом в среду, 21 октября, заявил его адвокат. Об этом в среду, 21 октября, заявил ТАСС один из адвокатов актера Роман Филиппов.

Правозащитник Ефремова Петр Хархорин также подтвердил, что на счета потерпевших сегодня утром перевели оставшуюся сумму компенсации. Он отметил, что в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Напомним, что на вчерашнем апелляционном заседании адвокат Михаила Ефремова сообщил о готовности актера выплатить потерпевшим по делу по одному миллиону рублей до 22 октября. Потерпевшие уже получили по 200 тысяч рублей ранее, а оставшуюся сумму правозащитники осужденного принесли прямо в зал суда в портфеле в виде наличных.

Как сообщал сайт kp.ru, суд для рассмотрения апелляционных жалоб перенесли на четверг, 22 октября.

Авария с участием Михаила Ефремова в Москве