Народы Чувашии готовы взять шефство над Михаилом Ефремовым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мосгорсуде проходит апелляция по делу Михаила Ефремова. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с места событий.

Во время заседания было оглашено внезапное заявление. Народы Чувашии готовы взять шефство над Михаилом Ефремовым, только бы его оставили на свободе.

По просьбе адвокатов актера суд приобщает к материалам дела обращение председателя общественной организации народов Чувашии.

«Просим проявить максимальное снисхождение к сыну, внуку, правнуку и праправнуку известной династии. Его вклад в региональную культуру неоценим. Просим назначить Михаилу Ефремову условное наказание и готовы взять его на поруки», - говорится в письме.

Напомним, 8 июня на Садовом кольце произошло смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Он был пьян и превысил скорость на 25 км/ч, как позднее сообщил прокурор. Джип артиста вылетел на встречную полосу врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который от полученных травм скончался в НИИ Склифосовского. Судебный процесс по делу продолжался три месяца. 8 июня судья Елена Абрамова вынесла меру пресечения - приговорить актера к 8 годам колонии общего режима. Позднее актер отказался от прежнего адвоката Эльмана Пашаева, раскаялся в своем поступке и просит судью о смягчении приговора.