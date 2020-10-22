Владимир Путин об "отравлении" Навального: Мы сказали: давайте вместе расследовать. Так не дают материалы!

Президент Владимир Путин Фото: REUTERS

На международном дискуссионном форуме «Валдай» Владимира Путина спросили и об «отравлении Навального», но ничего принципиально нового в ответ не услышали.

- Если бы у нас хотели его отравить, вряд ли отправили бы на лечение в Германию. Не так ли? - обратился со встречным вопросом президент. - Как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я сразу попросил генпрокуратуру проверить эту возможность. Могли бы и не выпускать, у него были ограничения на выезд. Но он уехал. Нам сказали, что найдены следу «Новичка». Мы сказали - дайте нам материалы и официальные заключения, чтобы у нас появились основания для возбуждения дела. Но ничего же не дают! Как вы это объясните? Сначала сказали, что след «Новичка», потом говорят «это не «Новичок», а что-то другое. Так это «Новичок» или нет?

Президент страны предложил партнерам "вместе расследовать" это дело. Владимир Путин обратил внимание, что на бизнесменов и других лиц в нашей стране покушались и ранее и "все [было] расследовано и все [были] наказаны".

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