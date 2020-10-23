Дмитрий Медведев назвал санкции в период пандемии циничными

Медведев назвал санкции в период пандемии циничными. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 23 октября выступая на пленарном заседании международного межпартийного форума ЕР "ШОС+ заявил, что ряд государств, таких как Венесуэла, Иран, Куба не смогли вовремя получить помощь в период коронавирусной пандемии из-за санкций, и подобные ограничения в этот период выглядят абсолютно циничными.

"Некоторые государства, которые оказались в сложном положении, такие например как Венесуэла, Иран, Куба, не смогли получить достаточную помощь в достаточном объеме на первых порах из-за наложенных на них санкций. Такая практика может быть только осуждена. И подобные ограничения в период пандемии, которая охватила весь мир, выглядят абсолютно циничными", - цитирует ТАСС Медведева.

Ранее Владимир Путин, выступая онлайн на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что коронавирус до сих представляет серьезную угрозу. Президент РФ уверен, что пандемия изменила жизнь людей по всему миру.