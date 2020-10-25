На избирательном участке в Киеве к Зеленским выбежала активистка Femen без нижнего белья

Активистка Femen выбежала к избирательному участку, куда пришли Владимир и Елена Зеленские Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве активистка движения FEMEN выбежала к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге Елене около избирательного участка.

Задравшая юбку с надписью "Zexist" девушка оказалась без нижнего белья. Её сразу задержала полиция.

Представители движения FEMEN заявили изданию "Страна.ua", что акция должна была выразить протест "президенту-анекдотчику, позволяющему себе и своей банде сексисткие высказывания в адрес женщин".

Напомним, сегодня по всей Украине проходят местные выборы. В их рамках украинцы ответят на пять вопросов, озвученных ранее Владимиром Зеленским. Сайт KP.ru сообщал ранее, что среди них будут вопросы о легализации медицинской марихуаны и пожизненных тюремных сроков для коррупционеров, а также сокращения Верховной рады Украины до 300 народных депутатов, приверженности Будапештскому меморандуму 1994 года и создания экономической зоны в Донбассе.