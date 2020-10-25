Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства выборгского депутата Петрова Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Бастрыкин также поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о ходе проведения проверки о вырубке деревьев и строительстве дороги через одну из подмосковных лесопарковых зон.

Как писал сайт kp.ru, следователи считают, что вечером минувшей субботы, 24 октября, неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в грудь 61-летнему мужчины, находившегося на территории своего дома под Выборгом. Поучивший пулю гражданин скончался.

Погибшим оказался отец российского спортсмена, автогонщика, экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, который также был депутатом МО «Город Выборг» и известен как совладелец нескольких предприятий.

В СК сообщают, что на данный момент следственная группа продолжает работу на месте происшествия.