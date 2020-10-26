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Инфекционист рассказал, как правильно проверять себя на коронавирус

Существует несколько эффективных способов диагностики заболевания
Ксения АНУФРИЕВА
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Инфекционист рассказал, как правильно проверять себя на коронавирус

Инфекционист рассказал, как правильно проверять себя на коронавирус

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители России могут проверить себя на коронавирус несколькими способами. Какой из тестов для диагностики заболевания и при каких условиях является наиболее эффективным рассказал инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

В лаборатории на выбор могут предложить три исследования на коронавирус: ПЦР-мазок и тесты определяющие антитела IgG и IgM. Все они эффективны, однако важно понимать, с какой целью их делают и в какое время.

- Все зависит от дня болезни. Если человек недавно контактировал с инфицированным, то следует сделать ПЦР. Он показывает, есть ли вирус в организме, очаги начала размножения вируса. Тест делают или через носоглотку, или через ротоглотку. Более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной колбе, - сообщил врач в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что МЦР-мазок есть смысл сдавать только в первые две недели заболевания. Дальше следует сдавать тесты на антитела.

При этом сразу сдавать кровь для определения антител бессмысленно: они начинают формироваться только на 7-10 день после заражения. Сперва в организме появляется иммуноглобулин М, а через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G.

- В начале болезни следует сдавать тест на антитела IgM и ПЦР. Тест на иммуноглобулин G сдают, чтобы узнать, болел ли человек ранее, - рассказал Евгений Тимаков.

ПЦР-мазок также следует сдать сразу после болезни, чтобы определить, выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным.

Распространение коронавируса в мире