Инфекционист рассказал, как правильно проверять себя на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители России могут проверить себя на коронавирус несколькими способами. Какой из тестов для диагностики заболевания и при каких условиях является наиболее эффективным рассказал инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

В лаборатории на выбор могут предложить три исследования на коронавирус: ПЦР-мазок и тесты определяющие антитела IgG и IgM. Все они эффективны, однако важно понимать, с какой целью их делают и в какое время.

- Все зависит от дня болезни. Если человек недавно контактировал с инфицированным, то следует сделать ПЦР. Он показывает, есть ли вирус в организме, очаги начала размножения вируса. Тест делают или через носоглотку, или через ротоглотку. Более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной колбе, - сообщил врач в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что МЦР-мазок есть смысл сдавать только в первые две недели заболевания. Дальше следует сдавать тесты на антитела.

При этом сразу сдавать кровь для определения антител бессмысленно: они начинают формироваться только на 7-10 день после заражения. Сперва в организме появляется иммуноглобулин М, а через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G.

- В начале болезни следует сдавать тест на антитела IgM и ПЦР. Тест на иммуноглобулин G сдают, чтобы узнать, болел ли человек ранее, - рассказал Евгений Тимаков.

ПЦР-мазок также следует сдать сразу после болезни, чтобы определить, выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным.